Dagen inleds molnigt med cirka 0 grader och klarnar upp till omkring 3 grader under dagen. Vägarna är hala med is och packad snö, särskilt på större vägar. Pendeltågen och Mälartågen mellan Uppsala, Märsta och Stockholm kör reducerad trafik. Bussar kan få förseningar. Kontrollera resan i förväg och planera för längre restid. Inga större blåljushändelser rapporteras.
Nyheter Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.
Nyheter Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.