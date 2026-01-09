8 jan kl. 20:02
Blåljus En brand uppstod i ett flygplan på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden. Ingen person skadades.
8 jan kl. 17:18
Nyheter Sigtuna kommun är en av fyra kommuner som väntas ta mer ansvar för migration till EU i samband med den nya Migrations- och asylpakten.
8 jan kl. 07:38
Nyheter Det råder stora störningar i buss och tågtrafik denna morgon på grund av snön som fallit.
8 jan kl. 05:56
Notiser Morgonkollen - 8 januari!
7 jan kl. 16:59
Blåljus En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.
7 jan kl. 07:44
Notiser Pendeltågstrafiken till och från Märsta påverkas av det rådande vädret. Trafikverket har höjt beredskapsnivån, vilket innebär att tågtrafiken körs med reducerad tidtabell.
7 jan kl. 06:10
Notiser Morgonkollen 7 januari!
6 jan kl. 16:33
Notiser Från och med den 6 januari genomförs en flygbesiktning av elnätet i Uppsala och Märsta. Syftet är att säkra en trygg elleverans till elnätskunderna.
6 jan kl. 15:48
Nyheter SMHI har förlängt varningen för snöfall till att omfatta hela dagen och kvällen.
6 jan kl. 07:29
Nyheter Årsmedeltemperaturen vid mätstationen Stockholm-Arlanda Flygplats låg något över det normala under 2025, enligt preliminära beräkningar.
6 jan kl. 06:25
Notiser Morgonkollen - 6 januari!
5 jan kl. 21:55
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
5 jan kl. 18:10
Blåljus En personbil hamnade i diket vid avfarten till Rosersberg på E4 i riktning mot Märsta under måndagseftermiddagen. Avfarten stängdes tillfälligt i samband med bärgningsarbetet.
5 jan kl. 10:38
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.
5 jan kl. 05:52
Notiser Morgonkollen 5 januari!
4 jan kl. 09:56
Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.
4 jan kl. 09:49
Nyheter Ayla i Märsta riskerar att utvisas efter beslut från Migrationsverket, trots att hon har bott i Sverige sedan tonåren, gått i svensk skola och i dag arbetar inom omsorgen.
4 jan kl. 05:36
Notiser Morgonkollen - 4 jan!
3 jan kl. 17:04
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.
3 jan kl. 16:47
Blåljus En ordväxling mellan en taxichaufför och en kund ledde till polisinsats vid Arlanda under lördagsförmiddagen. En av männen misstänks nu för brott.
3 jan kl. 07:44
Nyheter Vägläget i Sigtuna kommun är fortsatt besvärligt under lördagen.
3 jan kl. 06:02
Notiser Morgonkollen - 3 januari!
2 jan kl. 15:42
Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.