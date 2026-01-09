Morgonkollen

Morgonkollen – 9 januari

Dagen inleds molnigt med temperaturer kring –2 till –4 grader. Lätta snöbyar kan förekomma, och under kvällen sjunker temperaturen till cirka –5 till –7 grader.

Trafiken flyter på normalt och vägen är framkomlig. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell utan större störningar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.