Morgonkollen – 9 januari

Dagen inleds molnigt med temperaturer kring –2 till –4 grader. Lätta snöbyar kan förekomma, och under kvällen sjunker temperaturen till cirka –5 till –7 grader.

Trafiken flyter på normalt och vägen är framkomlig. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell utan större störningar.

Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.