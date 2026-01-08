Dagen börjar med vinterväder i Sigtuna kommun, med kyla och inslag av snö som kan ge hala vägar. Trafikläget är fortsatt påverkat efter tidigare snöfall och det råder besvärligt väglag på flera större vägar i och runt kommunen. Pendeltågstrafiken till och från Märsta går fortfarande med reducerad trafik efter snöovädret. Färre avgångar kan förekomma under morgonen och trängsel kan uppstå. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via SL. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.