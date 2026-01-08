Morgonkollen - 8 januari!

Dagen börjar med vinterväder i Sigtuna kommun, med kyla och inslag av snö som kan ge hala vägar. Trafikläget är fortsatt påverkat efter tidigare snöfall och det råder besvärligt väglag på flera större vägar i och runt kommunen. Pendeltågstrafiken till och från Märsta går fortfarande med reducerad trafik efter snöovädret. Färre avgångar kan förekomma under morgonen och trängsel kan uppstå. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via SL. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.