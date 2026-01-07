Morgonkollen

Morgonkollen 7 januari!

Dagen präglas av kallt vinterväder i Sigtuna kommun med temperaturer runt minus 10 grader och mestadels molnigt. Vägarna kan vara hala och trafiken påverkas av vinterväglag. Kollektivtrafiken rullar i stort men förseningar kan förekomma. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
stormen anna

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.