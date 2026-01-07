Morgonkollen 7 januari!

Dagen präglas av kallt vinterväder i Sigtuna kommun med temperaturer runt minus 10 grader och mestadels molnigt. Vägarna kan vara hala och trafiken påverkas av vinterväglag. Kollektivtrafiken rullar i stort men förseningar kan förekomma. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.