Dagen präglas av kallt vinterväder i Sigtuna kommun med temperaturer runt minus 10 grader och mestadels molnigt. Vägarna kan vara hala och trafiken påverkas av vinterväglag. Kollektivtrafiken rullar i stort men förseningar kan förekomma. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.