Morgonkollen

Morgonkollen - 6 januari!

Dagen startar kallt med minus 8–10 grader och molnigt väder. Lätta snöbyar kan förekomma, men stora nederbördsmängder väntas inte. Trafiken påverkas av snö och ishalka, och kollektivtrafiken kan drabbas av förseningar. Anpassa hastighet och avsätt extra tid för resan.

Av redaktion@marsta.nu
stormen anna

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.