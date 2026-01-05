Dagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Det är minusgrader och tidvis molnigt, med inslag av lättare snö eller snöbyar. Under dagen håller sig temperaturen kring några minusgrader och framåt kvällen blir det kallare igen.
Vägarna är fortsatt vinterpåverkade med risk för halka, särskilt på mindre vägar. Trafiken flyter i övrigt på utan större rapporterade störningar. Kollektivtrafiken rullar enligt plan i nuläget. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.