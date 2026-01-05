Morgonkollen

Morgonkollen 5 januari!

Dagen inleds med kallt vinterväder i Sigtuna kommun. Det är minusgrader och tidvis molnigt, med inslag av lättare snö eller snöbyar. Under dagen håller sig temperaturen kring några minusgrader och framåt kvällen blir det kallare igen.

Vägarna är fortsatt vinterpåverkade med risk för halka, särskilt på mindre vägar. Trafiken flyter i övrigt på utan större rapporterade störningar. Kollektivtrafiken rullar enligt plan i nuläget. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.

stormen anna

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.