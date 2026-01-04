Morgonkollen - 4 jan!

Det råder fortsatt stormvarning i kommunen och orangge-varning! Temperaturen ligger på flera minusgrader och vägarna är fortsatt hala på många håll. Trafikverket varnar för halka på de större vägarna, bland annat E4 och väg 263, och trafikanter uppmanas att köra försiktigt. Kollektivtrafiken rullar i huvudsak som planerat men mindre förseningar kan förekomma till följd av vädret. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.