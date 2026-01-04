Foto: märsta.nu

Morgonkollen

Morgonkollen - 4 jan!

Det råder fortsatt stormvarning i kommunen och orangge-varning! Temperaturen ligger på flera minusgrader och vägarna är fortsatt hala på många håll. Trafikverket varnar för halka på de större vägarna, bland annat E4 och väg 263, och trafikanter uppmanas att köra försiktigt. Kollektivtrafiken rullar i huvudsak som planerat men mindre förseningar kan förekomma till följd av vädret. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.