Det råder fortsatt stormvarning i kommunen och orangge-varning! Temperaturen ligger på flera minusgrader och vägarna är fortsatt hala på många håll. Trafikverket varnar för halka på de större vägarna, bland annat E4 och väg 263, och trafikanter uppmanas att köra försiktigt. Kollektivtrafiken rullar i huvudsak som planerat men mindre förseningar kan förekomma till följd av vädret. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.