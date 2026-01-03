Morgonkollen - 3 januari!

Lördagen inleds med vinterväder i kommunen. Det är minusgrader och snö kvar på marken, med risk för halka på vägar och gångbanor. Temperaturen ligger kring några minusgrader under dagen. Trafiken påverkas av det vinterväglag som råder och Trafikverket varnar för hala vägbanor på de större vägarna genom kommunen. Kollektivtrafiken rullar i huvudsak enligt plan, men enstaka förseningar kan förekomma till följd av vädret. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.