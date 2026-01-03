Lördagen inleds med vinterväder i kommunen. Det är minusgrader och snö kvar på marken, med risk för halka på vägar och gångbanor. Temperaturen ligger kring några minusgrader under dagen. Trafiken påverkas av det vinterväglag som råder och Trafikverket varnar för hala vägbanor på de större vägarna genom kommunen. Kollektivtrafiken rullar i huvudsak enligt plan, men enstaka förseningar kan förekomma till följd av vädret. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.