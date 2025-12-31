Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen 31 december!

Dagen inleds med mulet väder och omkring minus två grader. Under dagen håller sig temperaturen kvar kring minusgrader och framåt kvällen sjunker den till runt minus sju grader. Det är fortsatt blåsigt, vilket kan ge en lägre upplevd temperatur. Väglaget kan vara halt på flera sträckor. Kollektivtrafiken rullar i stort enligt plan, men resenärer bör räkna med viss påverkan i samband med nyårsfirandet. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.