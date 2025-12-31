Dagen inleds med mulet väder och omkring minus två grader. Under dagen håller sig temperaturen kvar kring minusgrader och framåt kvällen sjunker den till runt minus sju grader. Det är fortsatt blåsigt, vilket kan ge en lägre upplevd temperatur. Väglaget kan vara halt på flera sträckor. Kollektivtrafiken rullar i stort enligt plan, men resenärer bör räkna med viss påverkan i samband med nyårsfirandet. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.