Morgonkollen 31 december!

Dagen inleds med mulet väder och omkring minus två grader. Under dagen håller sig temperaturen kvar kring minusgrader och framåt kvällen sjunker den till runt minus sju grader. Det är fortsatt blåsigt, vilket kan ge en lägre upplevd temperatur. Väglaget kan vara halt på flera sträckor. Kollektivtrafiken rullar i stort enligt plan, men resenärer bör räkna med viss påverkan i samband med nyårsfirandet. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.