Foto: Insändarbild/Ingvar Vestin

Morgonkollen

Morgonkollen tisdag 30 december!

Dagen inleds med grått och molnigt väder samt temperaturer kring nollan. Det är relativt lugnt väder i nuläget och inga större nederbördsmängder väntas under dagen.

Trafiken flyter på utan större störningar och vinterväglaget påverkar framkomligheten endast i mindre omfattning. Kollektivtrafiken följer ordinarie tidtabell. Under natten har inga större blåljushändelser rapporterats i kommunen.

Av redaktion@marsta.nu

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.