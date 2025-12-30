Morgonkollen tisdag 30 december!

Dagen inleds med grått och molnigt väder samt temperaturer kring nollan. Det är relativt lugnt väder i nuläget och inga större nederbördsmängder väntas under dagen.

Trafiken flyter på utan större störningar och vinterväglaget påverkar framkomligheten endast i mindre omfattning. Kollektivtrafiken följer ordinarie tidtabell. Under natten har inga större blåljushändelser rapporterats i kommunen.