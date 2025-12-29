Morgonkollen

Morgonkollen - 29 december!

Måndagen inleds med mulet väder och temperaturer kring nollstrecket. Det är fortsatt blåsigt i kommunen, men vinden har avtagit jämfört med helgen. Inga större väderförändringar väntas under dagen. Trafiken flyter på utan större störningar. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell. Inga större händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.