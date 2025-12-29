Måndagen inleds med mulet väder och temperaturer kring nollstrecket. Det är fortsatt blåsigt i kommunen, men vinden har avtagit jämfört med helgen. Inga större väderförändringar väntas under dagen. Trafiken flyter på utan större störningar. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell. Inga större händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.