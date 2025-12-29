Morgonkollen - 29 december!

Måndagen inleds med mulet väder och temperaturer kring nollstrecket. Det är fortsatt blåsigt i kommunen, men vinden har avtagit jämfört med helgen. Inga större väderförändringar väntas under dagen. Trafiken flyter på utan större störningar. Kollektivtrafiken går enligt ordinarie tidtabell. Inga större händelser har rapporterats från polis eller räddningstjänst under natten.