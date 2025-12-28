Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer kring noll grader. Under dagen förstärks nordvästvinden till cirka 17 m/s, vilket kan medföra risk för nedfallna grenar och störningar i trafiken. Väg- och kollektivtrafik rullar än så länge utan större avbrott, men förseningar kan uppstå. Inga allvarliga blåljushändelser rapporteras i nuläget.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.