Morgonkollen 28 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer kring noll grader. Under dagen förstärks nordvästvinden till cirka 17 m/s, vilket kan medföra risk för nedfallna grenar och störningar i trafiken. Väg- och kollektivtrafik rullar än så länge utan större avbrott, men förseningar kan uppstå. Inga allvarliga blåljushändelser rapporteras i nuläget.