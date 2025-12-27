Dagen inleds med lugnt vinterväder i Sigtuna kommun och temperaturer kring nollan. Vägarna är i huvudsak framkomliga, men lokal halka kan förekomma under morgontimmarna. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken går enligt plan. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.