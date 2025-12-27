Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen 27 december!

Dagen inleds med lugnt vinterväder i Sigtuna kommun och temperaturer kring nollan. Vägarna är i huvudsak framkomliga, men lokal halka kan förekomma under morgontimmarna. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken går enligt plan. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.

jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.