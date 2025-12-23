Morgonen inleds med mulet väder och temperaturer kring noll grader i Sigtuna kommun. Vissa vägar kan vara hala, och trafikanter uppmanas köra försiktigt. Trafiken rullar normalt och kollektivtrafiken följer tidtabell. Inga större blåljusincidenter rapporteras.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.