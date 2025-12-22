Morgonkollen

Morgonkollen - 22 december!

Morgonen inleds med klart väder och temperaturer kring noll grader i Sigtuna kommun. Vägarna är framkomliga, men vissa partier kan vara hala, så bilister uppmanas hålla avstånd. Trafiken rullar normalt och kollektivtrafiken följer i huvudsak tidtabell, med vissa helganpassningar. Inga större blåljusincidenter rapporteras.

Av redaktion@marsta.nu
jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.