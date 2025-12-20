Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 20 december!

Dagen inleds med molnigt och milt väder för årstiden, med temperaturer några grader över noll. Det är uppehåll och vinden är svag till måttlig. Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.

valet2026

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.