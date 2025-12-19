Morgonkollen

Morgonkollen - 19 december!

Dagen startar med kallt vinterväder och i huvudsak lugna förhållanden. Trafiken flyter på utan större problem i kommunen, men på E4 förbi Märsta och Rosersberg är det tidvis tät trafik i morgonrusningen. Inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken och bussar samt pendeltåg går enligt tidtabell. Polisen och räddningstjänsten har inte rapporterat några större händelser från natten.

Av redaktion@marsta.nu
jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.

valet2026

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.