Morgonkollen - 19 december!

Dagen startar med kallt vinterväder och i huvudsak lugna förhållanden. Trafiken flyter på utan större problem i kommunen, men på E4 förbi Märsta och Rosersberg är det tidvis tät trafik i morgonrusningen. Inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken och bussar samt pendeltåg går enligt tidtabell. Polisen och räddningstjänsten har inte rapporterat några större händelser från natten.