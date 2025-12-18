Morgonkollen - 18 december!

Morgonen inleds med mulet väder och temperaturer kring några plusgrader. Under dagen väntas liknande väderläge utan någon större nederbörd.

Trafiken flyter på normalt i kommunen, men det är generellt mer trafik än vanligt på de större vägarna inför julhelgen. Inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt plan.

Det finns inga uppgifter om större blåljushändelser under morgonen.