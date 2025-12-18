Morgonen inleds med mulet väder och temperaturer kring några plusgrader. Under dagen väntas liknande väderläge utan någon större nederbörd.
Trafiken flyter på normalt i kommunen, men det är generellt mer trafik än vanligt på de större vägarna inför julhelgen. Inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt plan.
Det finns inga uppgifter om större blåljushändelser under morgonen.
Nyheter På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.