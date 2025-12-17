Dagen inleds med mulet väder i Sigtuna kommun och temperaturer kring 4–5 °C. Under förmiddagen väntas fortsatt molnighet med svaga vindar, och temperaturen ligger kvar runt samma nivå. Nederbörden är begränsad, men regnskurar kan förekomma lokalt.
Trafiken flyter på normalt och inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell.
Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.
Notiser På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.