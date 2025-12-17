Morgonkollen

Morgonkollen - 17 december!

Dagen inleds med mulet väder i Sigtuna kommun och temperaturer kring 4–5 °C. Under förmiddagen väntas fortsatt molnighet med svaga vindar, och temperaturen ligger kvar runt samma nivå. Nederbörden är begränsad, men regnskurar kan förekomma lokalt.

Trafiken flyter på normalt och inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.