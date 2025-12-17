Morgonkollen - 17 december!

Dagen inleds med mulet väder i Sigtuna kommun och temperaturer kring 4–5 °C. Under förmiddagen väntas fortsatt molnighet med svaga vindar, och temperaturen ligger kvar runt samma nivå. Nederbörden är begränsad, men regnskurar kan förekomma lokalt.

Trafiken flyter på normalt och inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.