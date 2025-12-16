Morgonkollen

Morgonkollen - 16 december!

Dagen inleds med molnigt väder i Sigtuna kommun och temperaturer kring 5–6 grader. Under dagen väntas fortsatt mulet väder utan någon större nederbörd.

Trafiken flyter på normalt och inga större störningar rapporteras i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell.

Det finns inga uppgifter om större blåljushändelser i kommunen under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.