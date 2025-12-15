Dagen inleds med mulet vinterväder i Sigtuna kommun och temperaturer runt nollan. Under natten har det varit några minusgrader. Trafiken flyter på utan större störningar i nuläget. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.
Notiser På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.