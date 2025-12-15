Morgonkollen

Morgonkollen - 15 december!

Dagen inleds med mulet vinterväder i Sigtuna kommun och temperaturer runt nollan. Under natten har det varit några minusgrader.
Trafiken flyter på utan större störningar i nuläget.
Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabell.
Inga större blåljushändelser har rapporterats från natten eller morgonen.

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.