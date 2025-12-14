Morgonkollen - 14 december!

Dagen inleds med mulet väder och temperaturer runt 3–5 grader. Under dagen håller sig vädret fortsatt grått med svag vind. Trafiken i kommunen är i grunden lugn, men det kan förekomma störningar i både biltrafik och kollektivtrafik på grund av julmarknaden i Sigtuna. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell men resenärer kan behöva räkna med längre restider. Inga större blåljusinsatser har rapporterats i nuläget.