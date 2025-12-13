Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer runt 3–5 °C, med svag vind och möjlighet till nederbörd mot kvällen. Trafiken flyter på normalt i kommunen och kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabeller. Inga större blåljusinsatser har rapporterats, och helgens julmarknad på Stora gatan i Sigtuna pågår som planerat med marknadsstånd och Lucia‑aktiviteter för besökare.
Notiser På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.