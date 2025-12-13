Morgonkollen - 13 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer runt 3–5 °C, med svag vind och möjlighet till nederbörd mot kvällen. Trafiken flyter på normalt i kommunen och kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabeller. Inga större blåljusinsatser har rapporterats, och helgens julmarknad på Stora gatan i Sigtuna pågår som planerat med marknadsstånd och Lucia‑aktiviteter för besökare.