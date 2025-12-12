Morgonkollen

Morgonkollen - 12 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperatur kring 3 °C. Under dagen klarnar det upp något och temperaturen stiger till cirka 7 °C. Trafiken i kommunen flyter på normalt utan störningar, och kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Inga större blåljusinsatser rapporteras i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu