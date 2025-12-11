Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 11 december!

Morgonen i Märsta präglas av molnigt väder med inslag av regn och temperaturer kring 6–7 grader. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken rullar som vanligt. Inga större blåljushändelser har rapporterats under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Malm Kelfve tvåa på Moderaternas regionslista

Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.