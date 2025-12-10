Morgonkollen 10 cecember!

Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur på cirka 0 grader i Sigtuna kommun. Under dagen klarnar det upp något och temperaturen stiger till omkring 3 plusgrader. Trafiken flyter på normalt, och inga större störningar rapporteras på vägarna. Kollektivtrafiken rullar utan problem och inga större händelser har rapporterats från blåljusen under natten.