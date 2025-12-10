Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur på cirka 0 grader i Sigtuna kommun. Under dagen klarnar det upp något och temperaturen stiger till omkring 3 plusgrader. Trafiken flyter på normalt, och inga större störningar rapporteras på vägarna. Kollektivtrafiken rullar utan problem och inga större händelser har rapporterats från blåljusen under natten.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.