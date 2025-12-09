8 dec kl. 06:10
Notiser Morgonkollen 8 december!
7 dec kl. 08:39
Blåljus Under natten larmades polis till en misstänkt rattfylla vid E4 Rosersberg. Det visade sig dock att föraren inte var berusad.
7 dec kl. 08:36
Notiser Var tionde tåg som passerade kommunens tre stationer, Märsta, Arlanda och Rosersberg, var försenade den gångna månaden.
7 dec kl. 06:25
Notiser Morgonkollen 7 december!
6 dec kl. 15:39
Blåljus märsta.nu rapporterade tidigare i veckan om Vatsla är med i kartläggningen "Utsatta områden". Men Valstas status har ändrats från "riskområde" till "utsatt område"
6 dec kl. 15:31
Notiser Genomsnittsåldern på personbilar i trafik i Sverige ligger i dag på knappt 13 år, men variationerna mellan olika kommuner är stora.
6 dec kl. 08:45
Blåljus En flygplatsarbetare i 30-årsåldern fick på lördagsmorgonen en huvudskada efter att ha slagit i ett metallföremål under ett flygplan, enligt polisen.
6 dec kl. 06:13
Notiser Morgonkollen 6 december!
5 dec kl. 11:32
Blåljus Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda på fredagsmorgonen tvingades återvända kort efter start på grund av en spricka i cockpitrutan, enligt Expressen.
5 dec kl. 06:49
Nyheter Årligen utfärdas tusentals P-böter i kommunen och summan av böterna uppgår till över 10 miljoner kronor per år.
5 dec kl. 05:45
Notiser Morgonkollen - 5 december!
4 dec kl. 16:44
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
4 dec kl. 05:49
Notiser Morgonkollen - 4 december!
3 dec kl. 19:48
Politik Moderaterna i Stockholms län har fastställt sin riksdagslista inför valet 2026.
3 dec kl. 05:59
Notiser Morgonkollen 3 december!
2 dec kl. 14:34
Nyheter Två män i 20-årsåldern åtalas för olaga frihetsberövande efter att en pojke i yngre tonåren förts in i en bil i samband med att han skulle kliva på en buss i Sigtuna.
2 dec kl. 13:57
Nyheter Valsta klassas som ett utsatt område i den nationella lägesbild som polisen presenterat för 2025. Samtidigt visar flera tidigare utsatta områden i Stockholms län en positiv utveckling.
2 dec kl. 05:45
Notiser Morgonkollen - 2 december!
1 dec kl. 15:10
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
1 dec kl. 07:04
Blåljus Två personer i en bil hotades tidigt på söndagsmorgonen när en annan förare körde upp bredvid dem och riktade en luftpistol mot deras fordon.
1 dec kl. 06:14
Notiser Morgonkollen 1 december!
30 nov kl. 09:08
Näringsliv Arlanda flygplats hamnar i delad förstaplats när jämförelsesajten Hoppa presenterar sin nya ranking över Europas mest pålitliga flygplatser.
30 nov kl. 05:56
Notiser Morgonkollen - 30 november!