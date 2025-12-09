Morgonkollen

Morgonkollen 9 december!

Det är runt ett par plusgrader och mestadels mulet under morgonen, med svag vind. Trafiken flyter på normalt i kommunen. Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och det finns inga större blåljushändelser rapporterade just nu.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Malm Kelfve tvåa på Moderaternas regionslista

Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.

Fortsatt hög nivå av viltolyckor i Sigtuna

Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.