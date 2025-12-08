Dagen väntas börja mulet med temperaturer kring 5–6 °C. Under förmiddagen kan det komma några skurar, och vädret förblir grått med möjlighet till lätt regn. Trafikläget verkar lugnt och det finns för närvarande inga rapporterade större störningar i kollektivtrafiken. Inga blåljushändelser har rapporterats som påverkar invånare eller pendlare i kommunen.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.