Morgonkollen 7 december!

Dagen startar med molnigt väder och temperaturer runt 6 °C i Märsta. Under dagen sjunker temperaturen gradvis till omkring 4–5 °C och framåt eftermiddagen/vårkvällen förväntas regn.

Trafikläget är för närvarande lugnt men räkna med trängsel i sigtuna med anledning av julmarknad. Det finns inga rapporterade problem i kollektivtrafiken. Inga större blåljushändelser eller olyckor har rapporterats som påverkar boende eller pendlare i området.