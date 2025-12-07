Dagen startar med molnigt väder och temperaturer runt 6 °C i Märsta. Under dagen sjunker temperaturen gradvis till omkring 4–5 °C och framåt eftermiddagen/vårkvällen förväntas regn.
Trafikläget är för närvarande lugnt men räkna med trängsel i sigtuna med anledning av julmarknad. Det finns inga rapporterade problem i kollektivtrafiken. Inga större blåljushändelser eller olyckor har rapporterats som påverkar boende eller pendlare i området.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.