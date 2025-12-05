Morgonkollen - 5 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer runt 3–4 plusgrader. Under dagen håller sig molnigheten kvar och under eftermiddagen kan det förekomma regnskurar, med temperaturer upp mot omkring 5 grader. Trafiken rullar på utan kända störningar och kollektivtrafiken väntas gå enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser är rapporterade för morgonen.