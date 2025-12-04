Morgonkollen - 4 december!

Dagen inleds med molnigt väder och omkring +4 °C. Under natten och morgonen förekommer några regnskurar, och molnigheten kvarstår under större delen av dagen med temperaturer mellan +3 °C och +4 °C. Trafiken i kommunen flyter på normalt — inga större störningar har rapporterats och kollektivtrafiken kör enligt tidtabell. Inga blåljushändelser eller allvarliga incidenter är kända i nuläget.