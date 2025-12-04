Dagen inleds med molnigt väder och omkring +4 °C. Under natten och morgonen förekommer några regnskurar, och molnigheten kvarstår under större delen av dagen med temperaturer mellan +3 °C och +4 °C. Trafiken i kommunen flyter på normalt — inga större störningar har rapporterats och kollektivtrafiken kör enligt tidtabell. Inga blåljushändelser eller allvarliga incidenter är kända i nuläget.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.