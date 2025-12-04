Morgonkollen

Morgonkollen - 4 december!

Dagen inleds med molnigt väder och omkring +4 °C. Under natten och morgonen förekommer några regnskurar, och molnigheten kvarstår under större delen av dagen med temperaturer mellan +3 °C och +4 °C. Trafiken i kommunen flyter på normalt — inga större störningar har rapporterats och kollektivtrafiken kör enligt tidtabell. Inga blåljushändelser eller allvarliga incidenter är kända i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt hög nivå av viltolyckor i Sigtuna

Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.

budget 2026

Sigtunas budget för 2026 antagen – satsningar och sänkt skatt

Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.