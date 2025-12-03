Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen 3 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperatur omkring 2–3 plusgrader. Under dagen kvarstår molnigheten och temperaturen stiger något till omkring 4 grader.

Trafiken flyter på normalt och inga större störningar har rapporterats. Kollektivtrafiken rullar utan problem.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt hög nivå av viltolyckor i Sigtuna

Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.

budget 2026

Sigtunas budget för 2026 antagen – satsningar och sänkt skatt

Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.