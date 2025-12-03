Morgonkollen 3 december!

Dagen inleds med molnigt väder och temperatur omkring 2–3 plusgrader. Under dagen kvarstår molnigheten och temperaturen stiger något till omkring 4 grader.

Trafiken flyter på normalt och inga större störningar har rapporterats. Kollektivtrafiken rullar utan problem.

Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.