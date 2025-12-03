2 dec kl. 14:34
Nyheter Två män i 20-årsåldern åtalas för olaga frihetsberövande efter att en pojke i yngre tonåren förts in i en bil i samband med att han skulle kliva på en buss i Sigtuna.
2 dec kl. 13:57
Nyheter Valsta klassas som ett utsatt område i den nationella lägesbild som polisen presenterat för 2025. Samtidigt visar flera tidigare utsatta områden i Stockholms län en positiv utveckling.
2 dec kl. 05:45
Notiser Morgonkollen - 2 december!
1 dec kl. 15:10
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
1 dec kl. 07:04
Blåljus Två personer i en bil hotades tidigt på söndagsmorgonen när en annan förare körde upp bredvid dem och riktade en luftpistol mot deras fordon.
1 dec kl. 06:14
Notiser Morgonkollen 1 december!
30 nov kl. 09:08
Näringsliv Arlanda flygplats hamnar i delad förstaplats när jämförelsesajten Hoppa presenterar sin nya ranking över Europas mest pålitliga flygplatser.
30 nov kl. 05:56
Notiser Morgonkollen - 30 november!
29 nov kl. 06:26
Notiser Morgonkollen - 29 november!
28 nov kl. 07:50
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
28 nov kl. 06:41
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
28 nov kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 28 novemver!
27 nov kl. 15:51
Nyheter I Valsta hölls under torsdagskvällen en ljusmanifestation med anledning av Orange Day, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.
27 nov kl. 15:23
Blåljus Bedrägerier riktade mot äldre fortsätter att rapporteras i Stockholms län, däribland Sigtuna kommun.
27 nov kl. 06:25
Notiser Morgonkollen - 27 november!
26 nov kl. 15:23
Nyheter En man i 45-årsåldern döms för misshandel efter en konflikt med sin granne om snöskottning, enligt domen.
26 nov kl. 08:25
Blåljus En man i 30-årsåldern åtalas i Sigtuna för flera grova sexualbrott mot ett barn, enligt stämningsansökan.
26 nov kl. 06:19
Notiser Morgonkollen 26 november!
25 nov kl. 11:08
Blåljus I ett inlägg på sociala medier varnar lokalpolisområde Sollentuna för ökning av stölder av bilhjul i bland annat Sigtuna kommun.
25 nov kl. 10:17
Nyheter Länsstyrelsen har anvisat tio nyanlända till Sigtuna kommun 2026.
25 nov kl. 09:45
Nyheter Upplands Väsby kommun vill se en ny trafikplats vid E4 för att underlätta trafiken till och från Arlanda.
25 nov kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 25 november!
24 nov kl. 21:46
Blåljus Vid 21.30-tiden larmades räddningstjänsten till Valstavägen med anledning av att en person körts på.