Morgonkollen

Morgonkollen - 2 december!

Dagen börjar mulet med omkring +5 °C. Temperaturen stiger till cirka +6 °C under dagen och sjunker till runt +3 °C på kvällen. Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken går enligt tidtabell. Inga blåljushändelser har rapporterats i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt hög nivå av viltolyckor i Sigtuna

Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.

budget 2026

Sigtunas budget för 2026 antagen – satsningar och sänkt skatt

Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.