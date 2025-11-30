Morgonkollen - 30 november!

Dagen börjar med molnigt och fuktigt väder — tidigt på morgonen droppar regnet och temperaturen ligger runt +4 °C. Under förmiddagen väntas skurar då och då. Temperaturen stiger något och når upp till omkring +5–6 °C.

Mot eftermiddagen och kvällen fortsätter vädret vara molnigt med perioder av regn. Temperaturen håller sig runt +5–6 °C, och risken för ytterligare skurar finns under kvällen.

På trafiksidan var uppmärksamma på mycket trafik till och från Sigtuna pga julmarknaden. Julmarknaden påverkar även kollektivtrafiken. Ha koll via sl.se.