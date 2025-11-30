Dagen börjar med molnigt och fuktigt väder — tidigt på morgonen droppar regnet och temperaturen ligger runt +4 °C. Under förmiddagen väntas skurar då och då. Temperaturen stiger något och når upp till omkring +5–6 °C.
Mot eftermiddagen och kvällen fortsätter vädret vara molnigt med perioder av regn. Temperaturen håller sig runt +5–6 °C, och risken för ytterligare skurar finns under kvällen.
På trafiksidan var uppmärksamma på mycket trafik till och från Sigtuna pga julmarknaden. Julmarknaden påverkar även kollektivtrafiken. Ha koll via sl.se.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.