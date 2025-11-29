Morgonkollen - 29 november!

Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer runt +5 °C på morgonen. Under dagen förblir det molnigt och temperaturen stiger svagt till omkring +6–7 °C. Mot kvällen sjunker temperaturen igen till cirka +4–5 °C och vädret förblir mulet.

Kollektivtrafiken rullar utan kända störningar och det finns inga rapporterade blåljushändelser i kommunen så här långt.