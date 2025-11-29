Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer runt +5 °C på morgonen. Under dagen förblir det molnigt och temperaturen stiger svagt till omkring +6–7 °C. Mot kvällen sjunker temperaturen igen till cirka +4–5 °C och vädret förblir mulet.
Kollektivtrafiken rullar utan kända störningar och det finns inga rapporterade blåljushändelser i kommunen så här långt.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.