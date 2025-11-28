Dagen startar med molnigt väder och temperaturer runt 4–5 °C på morgonen. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 7–8 °C, och vädret förblir molnigt med risk för lätta skurar. Mot kvällen sjunker temperaturen något till omkring 5–6 °C och vädret fortsätter att vara molnigt. Kollektivtrafiken i kommunen ser ut att fungera som vanligt och det finns inga aktuella rapporter om större störningar. Inga allvarliga blåljushändelser har rapporterats under morgonen.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.