Morgonkollen - 28 novemver!

Dagen startar med molnigt väder och temperaturer runt 4–5 °C på morgonen. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 7–8 °C, och vädret förblir molnigt med risk för lätta skurar. Mot kvällen sjunker temperaturen något till omkring 5–6 °C och vädret fortsätter att vara molnigt. Kollektivtrafiken i kommunen ser ut att fungera som vanligt och det finns inga aktuella rapporter om större störningar. Inga allvarliga blåljushändelser har rapporterats under morgonen.