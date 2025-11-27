Morgonkollen

Morgonkollen - 27 november!

Dagen inleds med molnigt väder och cirka –3 °C tidigt på morgonen. Under förmiddagen stiger temperaturen något och närmar sig 0 °C, och vädret förblir mestadels molnigt. Framåt kvällen väntas det regn, samtidigt som temperaturen klättrar upp mot cirka +2 °C. Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och inga blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.

Bolid över Rosersberg

Nyheter En så kallad bolid drog in över Rosersberg under natten. Fenomenet kunde skådas strax före midnatt på fredagen.