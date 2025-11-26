Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer kring 1 plusgrad. Under dagen klarnar det upp något och temperaturen stiger till omkring 4 grader. Kollektivtrafiken rullar utan större störningar, och inga större blåljushändelser har rapporterats under natten. Trafiken flyter normalt i kommunen.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.