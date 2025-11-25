Dagen börjar med molnigt väder och en temperatur runt -2 °C vid 07-08. Under förmiddagen förblir det molnigt och temperaturen stiger sakta mot 0 °C vid lunchtid. Under eftermiddagen blir det tidvis någon solglimt men temperaturen når endast upp till cirka +1 °C. Framåt kvällen klarnar det upp gradvis och temperaturen sjunker mot -3 till -4 °C.
Kollektivtrafiken rullar utan kända större störningar och inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.