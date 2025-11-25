Morgonkollen - 25 november!

Dagen börjar med molnigt väder och en temperatur runt -2 °C vid 07-08. Under förmiddagen förblir det molnigt och temperaturen stiger sakta mot 0 °C vid lunchtid. Under eftermiddagen blir det tidvis någon solglimt men temperaturen når endast upp till cirka +1 °C. Framåt kvällen klarnar det upp gradvis och temperaturen sjunker mot -3 till -4 °C.

Kollektivtrafiken rullar utan kända större störningar och inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.