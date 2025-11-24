Morgonkollen 24 november!

Dagen inleds med lätt snöfall och temperaturer kring +3 °C på morgonen. Under förmiddagen väntas temperaturerna sjunka till cirka -4 °C, och himlen blir gradvis klarare mot morgonens slut. Under dagen stiger temperaturen något till omkring -1 °C och det blir mestadels molnigt. Mot kvällskvisten sjunker temperaturen tillbaka mot -3 °C och molnigheten består. Trafikläget i kommunen bedöms som normalt; varken större störningar i kollektivtrafiken eller rapporterade blåljus­händelser har noterats vid morgontimmen.