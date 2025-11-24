Morgonkollen

Morgonkollen 24 november!

Dagen inleds med lätt snöfall och temperaturer kring +3 °C på morgonen. Under förmiddagen väntas temperaturerna sjunka till cirka -4 °C, och himlen blir gradvis klarare mot morgonens slut. Under dagen stiger temperaturen något till omkring -1 °C och det blir mestadels molnigt. Mot kvällskvisten sjunker temperaturen tillbaka mot -3 °C och molnigheten består. Trafikläget i kommunen bedöms som normalt; varken större störningar i kollektivtrafiken eller rapporterade blåljus­händelser har noterats vid morgontimmen.

Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.

Bolid över Rosersberg

Nyheter En så kallad bolid drog in över Rosersberg under natten. Fenomenet kunde skådas strax före midnatt på fredagen.

JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.

uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.