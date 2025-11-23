Morgonkollen 23 november

Dagen inleds med lätt regn och en temperatur på cirka +3 °C på morgonen. Under förmiddagen övergår vädret till molnigt och temperaturen stiger till omkring +2 till +3 °C. Framåt eftermiddagen är det fortsatt molnigt och temperaturen sjunker gradvis mot +1 °C. Mot kvällen klarar det upp något med temperaturer runt 0 °C, och senare i natt kan det bli svagt minusgrader.

Trafikläget är stabilt och kollektivtrafiken i kommunen rullar utan kända större störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats i morgonens första timmar.