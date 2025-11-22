Morgonkollen 22 november!

Dagen inleds med klart väder och temperaturer runt −4 °C på morgonen. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka −3 °C och det blir växlande molnighet. Framåt eftermiddagen är det molnigt och temperaturen når upp till omkring +2 °C.

Det finns inga större rapporterade störningar i kollektivtrafiken. Bussar och pendeltåg förväntas rulla som vanligt.

Inga allvarliga blåljushändelser har rapporterats i kommunen under morgonen.