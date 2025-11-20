Foto: Ingvar Vestin/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen - 20 november!

Dagen inleds med molntäckt himmel och en temperatur kring -4 °C. Under dagen är fortsatt molnigt och temperaturen stiger till omkring -1 °C på eftermiddagen.

Trafiken flyter på normalt inledningsvis, men tänk på att väglaget kan försämras under eftermiddagen vid det kommande väderläget — se nedan om varning. Inga större störningar har rapporterats för kollektivtrafiken i nuläget. Ingen blåljus-händelse är känd för tillfället.

Av redaktion@marsta.nu
uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.