Morgonkollen - 20 november!

Dagen inleds med molntäckt himmel och en temperatur kring -4 °C. Under dagen är fortsatt molnigt och temperaturen stiger till omkring -1 °C på eftermiddagen.

Trafiken flyter på normalt inledningsvis, men tänk på att väglaget kan försämras under eftermiddagen vid det kommande väderläget — se nedan om varning. Inga större störningar har rapporterats för kollektivtrafiken i nuläget. Ingen blåljus-händelse är känd för tillfället.