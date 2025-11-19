Morgonkollen

Morgonkollen 19 november!

Dagen inleds med klart väder och en temperatur på cirka –6 °C. Under morgonen övergår det till spridda moln och temperaturen håller sig runt –7 °C. Framåt förmiddagen stiger temperaturen till omkring –2 °C och molntäcket tätnar gradvis. Trafiken flyter på normalt i kommunen och inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar utan kända anmärkningar. Inga blåljus-händelser har rapporterats i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.