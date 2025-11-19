Morgonkollen 19 november!

Dagen inleds med klart väder och en temperatur på cirka –6 °C. Under morgonen övergår det till spridda moln och temperaturen håller sig runt –7 °C. Framåt förmiddagen stiger temperaturen till omkring –2 °C och molntäcket tätnar gradvis. Trafiken flyter på normalt i kommunen och inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar utan kända anmärkningar. Inga blåljus-händelser har rapporterats i nuläget.