Dagen startar med klar himmel och en temperatur runt 0 °C i kommunen. Under förmiddagen stiger temperaturen något – kring -2 °C till -1 °C – medan molnigheten ökar gradvis. Framåt eftermiddagen blir himlen soligare igen och temperaturen når upp till omkring -1 °C. I kväll drar moln in och temperaturen sjunker tillbaka mot -4 °C.
Trafiken flyter på normalt utan rapporterade hinder eller köproblem. Risk för halka på vägarna dock. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större störningar är kända. Inga blåljusinsatser eller större olyckor har rapporterats under morgonen.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.