Morgonkollen - 18 november!

Dagen startar med klar himmel och en temperatur runt 0 °C i kommunen. Under förmiddagen stiger temperaturen något – kring -2 °C till -1 °C – medan molnigheten ökar gradvis. Framåt eftermiddagen blir himlen soligare igen och temperaturen når upp till omkring -1 °C. I kväll drar moln in och temperaturen sjunker tillbaka mot -4 °C.

Trafiken flyter på normalt utan rapporterade hinder eller köproblem. Risk för halka på vägarna dock. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större störningar är kända. Inga blåljusinsatser eller större olyckor har rapporterats under morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.