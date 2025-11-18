Morgonkollen - 18 november!

Dagen startar med klar himmel och en temperatur runt 0 °C i kommunen. Under förmiddagen stiger temperaturen något – kring -2 °C till -1 °C – medan molnigheten ökar gradvis. Framåt eftermiddagen blir himlen soligare igen och temperaturen når upp till omkring -1 °C. I kväll drar moln in och temperaturen sjunker tillbaka mot -4 °C.

Trafiken flyter på normalt utan rapporterade hinder eller köproblem. Risk för halka på vägarna dock. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större störningar är kända. Inga blåljusinsatser eller större olyckor har rapporterats under morgonen.