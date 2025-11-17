Dagen inleds med klart väder och temperatur runt 1 °C. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 2–3 °C, men redan under eftermiddagen sjunker den igen till ungefär 1 °C. Mot kvällningen väntas moln och det blir kyligare med temperaturer nära 0 °C till –2 °C.
Trafiken flyter på som vanligt i kommunen och inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken verkar fungera normalt och inga större blåljushändelser är rapporterade för tillfället.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.