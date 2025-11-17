Morgonkollen 17 november!

Dagen inleds med klart väder och temperatur runt 1 °C. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 2–3 °C, men redan under eftermiddagen sjunker den igen till ungefär 1 °C. Mot kvällningen väntas moln och det blir kyligare med temperaturer nära 0 °C till –2 °C.

Trafiken flyter på som vanligt i kommunen och inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken verkar fungera normalt och inga större blåljushändelser är rapporterade för tillfället.