Dagen börjar med klart och kallt väder, termometern visar omkring -1 °C under morgontimmarna. Förmiddagen blir något mildare och temperaturen stiger till cirka 2 °C framåt lunch. Under eftermiddagen tilltar molnigheten och temperaturen sjunker igen mot 0 °C. Framåt kvällen blir det ännu kallare, ner mot -3 till -4 °C.
Trafiken flyter på normalt och inga större väghinder rapporteras för tillfället. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Polis utreder en skottlossning i Märsta.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.