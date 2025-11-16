Morgonkollen - 16 november!

Dagen börjar med klart och kallt väder, termometern visar omkring -1 °C under morgontimmarna. Förmiddagen blir något mildare och temperaturen stiger till cirka 2 °C framåt lunch. Under eftermiddagen tilltar molnigheten och temperaturen sjunker igen mot 0 °C. Framåt kvällen blir det ännu kallare, ner mot -3 till -4 °C.

Trafiken flyter på normalt och inga större väghinder rapporteras för tillfället. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Polis utreder en skottlossning i Märsta.