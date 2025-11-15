Morgonkollen - 15 november!

Dagen inleds med klar himmel och kring 1 °C mitt på dagen. Under eftermiddagen sjunker temperaturen och mot kvällen ligger den runt 0 °C och på natten ned mot ‑2 °C. Vinden är svag och vädret håller sig stabilt utan nederbörd.

Trafiken flyter normalt i kommunen och inga större störningar har rapporterats. Ingen större blåljushändelse är känd för tillfället.