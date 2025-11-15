Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 15 november!

Dagen inleds med klar himmel och kring 1 °C mitt på dagen. Under eftermiddagen sjunker temperaturen och mot kvällen ligger den runt 0 °C och på natten ned mot ‑2 °C. Vinden är svag och vädret håller sig stabilt utan nederbörd.

Trafiken flyter normalt i kommunen och inga större störningar har rapporterats. Ingen större blåljushändelse är känd för tillfället.

Av redaktion@marsta.nu

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.