Morgonkollen

Morgonkollen 14 november!

Dagen inleds med mulet väder och en temperatur på cirka 2 plusgrader. Under förmiddagen kan lätta regnskurar förekomma, och temperaturen stiger till omkring 4 grader. Framåt eftermiddagen klarnar det upp något, men vinden från sydväst gör att det känns kallare.

Trafiken flyter på normalt i kommunen. Inga större störningar eller olyckor rapporteras på vägarna.

Kollektivtrafiken rullar utan större problem, och inga inställda turer eller större förseningar har rapporterats.

Inga större blåljusinsatser rapporteras i kommunen under morgonen

Av redaktion@marsta.nu

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.