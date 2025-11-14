Dagen inleds med mulet väder och en temperatur på cirka 2 plusgrader. Under förmiddagen kan lätta regnskurar förekomma, och temperaturen stiger till omkring 4 grader. Framåt eftermiddagen klarnar det upp något, men vinden från sydväst gör att det känns kallare.
Trafiken flyter på normalt i kommunen. Inga större störningar eller olyckor rapporteras på vägarna.
Kollektivtrafiken rullar utan större problem, och inga inställda turer eller större förseningar har rapporterats.
Inga större blåljusinsatser rapporteras i kommunen under morgonen
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.