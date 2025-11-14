Morgonkollen 14 november!

Dagen inleds med mulet väder och en temperatur på cirka 2 plusgrader. Under förmiddagen kan lätta regnskurar förekomma, och temperaturen stiger till omkring 4 grader. Framåt eftermiddagen klarnar det upp något, men vinden från sydväst gör att det känns kallare.

Trafiken flyter på normalt i kommunen. Inga större störningar eller olyckor rapporteras på vägarna.

Kollektivtrafiken rullar utan större problem, och inga inställda turer eller större förseningar har rapporterats.

Inga större blåljusinsatser rapporteras i kommunen under morgonen