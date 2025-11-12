Morgonkollen

Morgonkollen 12 november!

Onsdagen inleds med mulet väder i Sigtunaområdet och omkring 6 plusgrader. Under dagen väntas svaga vindar och fortsatt grått. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.